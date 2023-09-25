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Общество

Следственный комитет начал проверку объявления о продаже ребёнка в Новосибирской области 

В Новосибирской области начата проверка после появления в Сети объявления о продаже ребёнка. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В объявлении, размещённом на одном из сайтов, написано, что малыш «безумно любит качели», а также прикреплена фотография, на которых мальчик качается на них. Его мать опубликовала «предложение» в разделе «Животные, кошки».

«Цена по запросу», – указано в её публикации. При этом женщине нельзя позвонить, доступна лишь функция, чтобы отправить сообщение.

По данным некоторых СМИ, объявление уже удалено.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована проверка», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

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