Следственный комитет начал проверку объявления о продаже ребёнка в Новосибирской области

23:54, 25 сентября 2023, ПАИ

В Новосибирской области начата проверка после появления в Сети объявления о продаже ребёнка. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В объявлении, размещённом на одном из сайтов, написано, что малыш «безумно любит качели», а также прикреплена фотография, на которых мальчик качается на них. Его мать опубликовала «предложение» в разделе «Животные, кошки».

«Цена по запросу», – указано в её публикации. При этом женщине нельзя позвонить, доступна лишь функция, чтобы отправить сообщение.

По данным некоторых СМИ, объявление уже удалено.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована проверка», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.