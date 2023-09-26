Ольга Тимофеева участвует в заседании координационного совета по культуре при Минкультуры РФ

11:44, 26 сентября 2023, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева принимает участие в заседании координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации. Мероприятие проходит в Улан-Удэ. Об этом глава комитета сообщила в своём Telegram-канале.

«В республику приехали министры и представители отрасли почти из всех регионов страны. Сегодня нам предстоит обсудить реализацию нацпроекта «Культура», федеральных проектов «Пушкинская карта» и «Придумано в России», а также проекта «Культура для школьников», – написала Ольга Тимофеева.

Кроме деловой программы участников ожидает арт-фестиваль «Империя духа. Бурятия», гастрономический фестиваль «Буузын наадан», выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Уран-Дархан», презентационные площадки культуры семейских, эвенков и сойотов, мастер-классы по старомонгольской каллиграфии, народному танцу ёхор, а также концерт мастеров искусств и творческих коллективов Бурятии.

«На днях нам уже удалось насладиться красотой природы и увидеть живописное озеро Байкал. Настрой на плодотворную работу получен», – подчеркнула Ольга Тимофеева.