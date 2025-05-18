Сезон органных концертов в Печорах продолжает ​солистка «Петербург-концерта»

12:14, 18 мая 2025, ПАИ

Сегодня, 18 мая, в 16:00 в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а начнётся концерт органной музыки. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Музыкальные произведения Баха, Генделя и Скарлатти исполнит лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Ольга Котлярова. Концертная программа получила название «Три судьбы – одно призвание».

После окончания Первой мировой войны Печоры отошли Эстонии. Городская лютеранская община росла, в результате встал вопрос о строительстве кирхи. Её возвели по проекту псковского архитектора Анатолия Алексеевича Подчекаева. В сентябре 1926 года состоялось торжественное освящение церкви.

Орган эстонской фирмы Kriisa был построен два года спустя. Эта фирма, основанная братьями Крииза, существовала на тот момент более 30 лет и имела крупнейшую в Эстонии органную мастерскую.

В печорской кирхе установлен романтический орган с пневматической трактурой в стиле немецкого романтического органостроения. Похожие инструменты создавали такие мастера, как Вильгельм Зауэр и Эберхард Фридрих Валькер. Подобных органов в России всего три: один – в Москве, в лютеранском храме Петра и Павла, второй – в Мальтийской капелле в Санкт-Петербурге. Печорский орган – третий в стране и единственный в провинции.