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Общество

Нумизматы из США, Австрии, Турции и СНГ собрались в Пскове

XXIII Всероссийская нумизматическая конференция, посвящённая 600-летию начала монетной чеканки в Пскове, стартовала в Псковском музее-заповеднике сегодня, 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках конференции обсуждают историю денежного обращения и монетного дела Псковской земли, а также актуальные вопросы нумизматики всех исторических эпох – от античности до современности.

Среди тем конференций: «Клад денег независимого Пскова из деревни Литвинова», «Новые находки монет из раскопок Семибратнего городища в 2024 году», «Серия монет Virtus Postumi Augusti» и многое другое.

В конференции принимают участие 130 специалистов из музеев, академических институтов и вузов России, а также независимые исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, среди участников есть нумизматы из стран СНГ, Австрии, Турции и США.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Всероссийские нумизматические конференции проводят с 1993 года по инициативе государственного исторического музея и Эрмитажа. Традиционно конференция проходит в городе, который имел собственную монетную чеканку.

К конференции в Псковском музее откроют выставку «Деньга псковская», которая стартует 20 мая в Поганкиных палатах. На выставке представят монеты Псковской республики, которые чеканили с 1425 года, в том числе серебряные деньги и медные копейки разных периодов.

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