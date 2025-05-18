Международный день музеев отмечается 18 мая

09:11, 18 мая 2025, ПАИ

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев, пишет calend.ru.

Эта дата появилась в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении данного культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться во всём мире.

По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. А сам ICOM, созданный в 1946 году, – всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Её деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального. Сегодня членами данной организации являются 49 тысяч человек из более чем 140 стран мира.

Каждый год начиная с 1992-го праздник имеет свою определённую тему, посвящённую вопросам музейной деятельности, например таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. Так, среди тем последнего десятилетия были слоганы «Музеи и туризм», «Музеи во имя социальной гармонии», «Музеи и память» и т. п.

В этот день многие музеи открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения.

Нередко к этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых – «Ночь музеев», ставшая в последние годы очень популярной.