В Острове мужчина обокрал собутыльницу во время отдыха у пруда

12:24, 26 сентября 2023, ПАИ

Житель Острова похитил у знакомой телефон во время совместного отдыха на берегу пруда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл 24 сентября в Заводском переулке в Острове: неизвестный похитил у местной жительницы телефон, лежащий на берегу пруда, расположенного вблизи жилого дома.

Гражданка немедленно сообщила об этом в ОМВД России по Островскому району. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки обнаружили похищенный телефон и установили личность подозреваемого: им оказался безработный 46-летний житель Острова.

По версии следствия, в день совершения преступления мужчина вместе со знакомой выпивал на берегу пруда спиртное. Когда женщина отлучилась, он похитил её телефон, а позднее продал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. За кражу телефона у знакомой мужчине грозит до двух лет лишения свободы.