Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два авиарейса из Пскова на 30 сентября отменены

Рейсы А4605 Минеральные Воды – Псков – Калининград и А4606 Калининград – Псков – Минеральные Воды на 30 сентября отменили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

Два авиарейса из Пскова на 30 сентября отменены. Фото: ПАИ

Пассажирам, которые уже приобрели билеты, предлагается бесплатно обменять дату вылета с сохранением пунктов назначения и класса обслуживания.

Для обмена билета необходимо написать в службу поддержки авиакомпании «Азимут», указать номер билета, фамилию пассажира и желаемую дату для переноса билета.

Для возврата средств за билет необходимо обратиться по месту оформления билета.

Причину, по которой отменили рейсы, авиакомпания не уточняет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

Два авиарейса из Пскова на 30 сентября отменены
26 сентября 2023

Всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни» обсуждают в медиацентре ПАИ
26 сентября 2023

Пассажирское судно «Иния» для Псковской области спустили на воду
26 сентября 2023

Городской этап «Зарницы» проходит в Пскове
26 сентября 2023

Модельные библиотеки откроют в каждом муниципалитете Псковской области к 2030 году
26 сентября 2023

Преподаватель ПсковГУ участвует в проекте Минобрнауки и Росмолодёжи
26 сентября 2023

Направление одностороннего движения изменится на улице Алмазной в Пскове
26 сентября 2023

Число отремонтированных учреждений культуры намерены удвоить в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...