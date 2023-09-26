Два авиарейса из Пскова на 30 сентября отменены

12:36, 26 сентября 2023, ПАИ

Рейсы А4605 Минеральные Воды – Псков – Калининград и А4606 Калининград – Псков – Минеральные Воды на 30 сентября отменили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

Пассажирам, которые уже приобрели билеты, предлагается бесплатно обменять дату вылета с сохранением пунктов назначения и класса обслуживания.

Для обмена билета необходимо написать в службу поддержки авиакомпании «Азимут», указать номер билета, фамилию пассажира и желаемую дату для переноса билета.

Для возврата средств за билет необходимо обратиться по месту оформления билета.

Причину, по которой отменили рейсы, авиакомпания не уточняет.