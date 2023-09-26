Изнасиловавший малолетнюю падчерицу пскович проведёт в тюрьме более 15 лет

15:59, 26 сентября 2023, ПАИ

В Пскове вынесли приговор 36-летнему мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что с 2017 по 2022 год мужчина по месту жительства совершил пять преступлений против половой неприкосновенности своей малолетней падчерицы. Когда мужчина первый раз совершил преступление, девочке было менее пяти лет. В правоохранительные органы с заявлением на супруга обратилась мать потерпевшей.

Вину в совершении указанных преступлений мужчина не признал ни на стадии предварительного следствия, ни в суде, выдвигая версии о своей непричастности к их совершению. Вместе с тем следователи смогли собрать доказательную базу, на основе которой суд вынес обвинительный приговор.

Виновному назначили наказание в виде 15 лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.