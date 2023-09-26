Автомобили Omoda появились в Пскове

17:00, 26 сентября 2023, ПАИ

Авто-Ас и автомобильная марка Omoda подписали соглашение об открытии нового дилерского центра в Пскове, сообщили ПАИ представители компании. На сегодняшний день Авто-Ас являются первым и единственным официальным дилером марки Omoda в Псковской области.

Здание дилерского центра Авто-Ас отвечает высочайшим стандартам марки. Шоурум вмещает шесть демонстрационных автомобилей. Сервисный центр обладает полным комплектом оборудования и специнструментом.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, а также работает по программе Omoda Trade-in. Владельцев автомобилей с пробегом любой модели, желающих приобрести автомобили Omoda, ожидают интересные условия покупки, а именно получение дополнительной выгоды от дистрибьютора и автосалона.

Модельный ряд марки будет состоять из трёх автомобилей. Первая флагманская модель – фастбэк кроссовер C5 доступен для приобретения уже сейчас в дилерском центре Авто-Ас, как и вторая модель – седан S5.

Omoda – это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Отличительными чертами автомобилей Omoda является футуристичный дизайн и современные технологии.

Центр располагается по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 114а, телефон: +7 (8112) 237-777.

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