Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра на телеканале «Первый Псковский»

18:53, 26 сентября 2023, ПАИ

Новый выпуск «СадОгород» выйдет во вторник, 26 сентября, в 19:55 на телеканале «Первый Псковский».

Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода. Как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты, в каждой новой программе рассказывает фермер из Себежского района Иван Мельник.

На этот раз выпуск посвящён осенней подкормке фруктовых деревьев. Фермер расскажет, чем удобрять плодовые культуры для хорошей зимовки и закладки урожая на будущий год.

Программу «СадОгород» можно увидеть на «Первом Псковском» во вторник в 19:55, повтор – в субботу в 9:45 и в среду в программе «Утро на Великой», которая выходит в эфире ОТР с 7:00 до 9:00.