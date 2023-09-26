Мастера из Новосокольников участвуют в выставке пуговиц в Тамбове
Выставка пуговиц открылась в музее истории Державинского университета в Тамбове. В этом году в проекте участвует и клуб «Мастерица» районного Дома культуры имени Воровского из Новосокольников, сообщает газета «Новосокольнический край».
В экспозиции представлено более тысячи пуговиц. Выставка разделена на три смысловые части: пуговицы исторические, пуговицы с историей и история в пуговицах. Экспонаты для выставки приехали в Тамбов из десяти регионов России, а также из 25 иностранных государств.
Клуб «Мастерица» отправила в Тамбов пуговицы форменной одежды железнодорожников, часть из которых стали экспонатами выставки.
В газете добавили, что данная экспозиция не станет последней: организаторы планируют собрать миллион экспонатов, чтобы создать из них арт-объект.
Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства