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Общество

Мастера из Новосокольников участвуют в выставке пуговиц в Тамбове

Выставка пуговиц открылась в музее истории Державинского университета в Тамбове. В этом году в проекте участвует и клуб «Мастерица» районного Дома культуры имени Воровского из Новосокольников, сообщает газета «Новосокольнический край».

Фото: газета «Новосокольнический край»

В экспозиции представлено более тысячи пуговиц. Выставка разделена на три смысловые части: пуговицы исторические, пуговицы с историей и история в пуговицах. Экспонаты для выставки приехали в Тамбов из десяти регионов России, а также из 25 иностранных государств.

Клуб «Мастерица» отправила в Тамбов пуговицы форменной одежды железнодорожников, часть из которых стали экспонатами выставки.

В газете добавили, что данная экспозиция не станет последней: организаторы планируют собрать миллион экспонатов, чтобы создать из них арт-объект.

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