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Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали

Уникальные ордена, медали, знаки и жетоны из фонда фалеристики впервые презентовал Псковский музей-заповедник на открытии выставки «Носили с гордостью они отличья знаки…», которое состоялось в музейном комплексе «Двор Постникова» сегодня, 26 сентября. Выставка продолжает цикл мероприятий проекта музея «Потягнем за Отечество». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Выставка впервые демонстрирует уникальные предметы из фонда фалеристики. Она показывает, чем Отечество награждало своих героев и как их отличало. Безусловно, самое огромное значение сегодня в этом выставочном пространстве играют военные награды. Большинство из них связано с подвигом конкретных лиц. Это очень дорого для исторической памяти, потому что не должно быть безымянных подвигов. Огромная благодарность всем причастным к созданию выставки», – отметила заместитель генерального директора по науке Эльвира Королёва.

Всего фонд фалеристики насчитывает более 8,5 тысячи единиц, сообщила куратор выставки Анна Стодеревская. Из него было отобрано около 300 наиболее значимых предметов. Посетители смогут увидеть награды и знаки периода Российской империи, времён СССР и современной России.

«Отдельно хочется выделить памятную медаль, которая была создана известным медальером Антоном Васютинским к 300-летию дома Романовых. Также первый раз выставлена коллекция должностных знаков мировых судей, волостных судей, сельских старост, псковский знак базарного смотрителя. Особый интерес должна вызвать коллекция жетонов «кружечного сбора», – поделилась Анна Стодеревская.

На открытии присутствовали почётные гости-орденоносцы Владимир Матрунич и Юрий Самсонов. Первый удостоен ордена Мужества, второй награждён медалью «За отвагу», которые они получили за участие в военных действиях в Афганистане и Чечне. Ветераны отметили, что выставка имеет большое значение для Псковской области и рассказывает о славных подвигах героев Отечества.

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