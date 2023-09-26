Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности осенних туров выходного дня

23:12, 26 сентября 2023, ПАИ

Псковская область вошла в пятёрку регионов Северо-Западного федерального округа по доступности осенних туров выходного дня, сообщает портал бронирования санатории-россии.рф.

Рейтинг составлен по данным о средней стоимости путёвки по программе «Тур выходного дня» в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток в выходные дни.

По данным портала, в рейтинге Псковская область занимает пятое место по СЗФО: тур выходного дня в местных санаториях стоит в среднем 16 190 рублей.

На Северо-Западе самыми доступными являются санатории Республики Коми: здесь тур выходного дня обойдётся в 14 500 рублей. Несколько дороже здравницы в Ненецком автономном округе – 14 590 рублей. Третье место заняли санатории Мурманской области со средней стоимостью тура 15 340 рублей. А четвёртое место у Архангельской области – здесь стоимость тура составляет 16 080 рублей.

По доступности осенних туров выходного дня первое место по России заняла Курская область, в которой два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором месте санатории Хабаровского края – здесь стоимость составляет 11 590 рублей. Третье место по стране занимает Белгородская область с ценой 11 770 рублей.