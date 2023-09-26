Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов

23:54, 26 сентября 2023, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для российских абитуриентов, сообщает агентство РИА Новости.

«В приоритете углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, да и наоборот», – отметил он на стратегической сессии «О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией».

Премьер напомнил, что уже принят ряд значимых решений, в частности, при поступлении молодёжи из Белоруссии в Россию учитываются результаты олимпиад и центрального тестирования.

«Увеличили правительственную квоту до 1300 мест на текущий учебный год. Успешно работает белорусско-российский университет в Могилёве. Есть планы по расширению в Республике сети филиалов наших высших учебных заведений и открытию образовательного кластера Союзного государства», – подчеркнул Мишустин.