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Общество

С профессиональным праздником поздравил воспитателей Борис Елкин

Работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником поздравил глава Пскова Борис Елкин. Соответствующее обращение он опубликовал в своём телеграм-канале.

54 учреждения дошкольного образования, которые посещают более 12 тысяч воспитанников, работают в Пскове. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«В детских садах сегодня праздник – День воспитателя и всех работников дошкольного образования, чьими стараниями наши дети растут и развиваются в любви и заботе», – отметил глава Пскова.

По его словам, на сегодняшний день в городе работают 54 учреждения дошкольного образования, которые посещают более 12 тысяч воспитанников. Кроме того, около 2,5 тысячи воспитателей, логопедов, врачей, поваров, нянечек, музыкальных работников и инструкторов физкультуры вкладывают свои знания в воспитание и обучение детей.

«Спасибо за доброту и внимание! Пусть работа будет в радость, а дети с удовольствием бегут в детский сад. С праздником!» – поздравил Борис Елкин.

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