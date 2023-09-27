Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

13 псковичей поборются за звание лучшего госслужащего

13 человек примут участие в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Из них 5 участников претендуют на победу в группе заместителей руководителей, восемь человек – среди иных гражданских служащих. В пресс-службе правительства заверили, что все кандидатуры соответствуют предъявляемым конкурсным требованиям.

Впереди участников ждут четыре этапа испытаний.

Жюри конкурса сначала оценит анкеты и характеристики участников, затем изучит результаты комплексного тестирования. Следующая ступень – оценка экспертами конкурсных работ участников по теме «Я лучший государственный гражданский служащий». В финале конкурсанты выступят с презентациями своих работ.

Победителями будут признаны участники, получившие наибольшее количество баллов по результатам четырех этапов конкурса. В первой группе будет определен один лауреат, во второй группе призовых мест будет два.

Победителей наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежными премиями.

Конкурс проводится второй год подряд для выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

Новая модельная библиотека открылась в Пскове
27 сентября 2023

Участники СВО – Михаилу Ведерникову: С каким бы вопросом мы ни обратились, мы всегда получаем поддержку
27 сентября 2023

Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» станет гостьей программы «Среда обитания»
27 сентября 2023

Актер Гоша Куценко: Михаил Ведерников не боится решать самые проблемные вопросы
27 сентября 2023

Михаил Ведерников: Псковская область готова двигаться к новым целям и победам
27 сентября 2023

Митрополит Тихон: Михаилу Ведерникову предстоит сделать ещё больше, чем в первый срок
27 сентября 2023

Началась церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области
27 сентября 2023

Более трёх тысяч педагогов трудятся в дошкольных организациях Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...