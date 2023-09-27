13 псковичей поборются за звание лучшего госслужащего

11:21, 27 сентября 2023, ПАИ

13 человек примут участие в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из них 5 участников претендуют на победу в группе заместителей руководителей, восемь человек – среди иных гражданских служащих. В пресс-службе правительства заверили, что все кандидатуры соответствуют предъявляемым конкурсным требованиям.

Впереди участников ждут четыре этапа испытаний.

Жюри конкурса сначала оценит анкеты и характеристики участников, затем изучит результаты комплексного тестирования. Следующая ступень – оценка экспертами конкурсных работ участников по теме «Я лучший государственный гражданский служащий». В финале конкурсанты выступят с презентациями своих работ.

Победителями будут признаны участники, получившие наибольшее количество баллов по результатам четырех этапов конкурса. В первой группе будет определен один лауреат, во второй группе призовых мест будет два.

Победителей наградят именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежными премиями.

Конкурс проводится второй год подряд для выявления и поддержки государственных гражданских служащих Псковской области, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы.