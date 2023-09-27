Дополнительное финансирование и дефицитные статьи обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания

11:38, 27 сентября 2023, ПАИ

Изменение текущих бюджетных параметров и исполнение прошлогодних поручений согласительной комиссии рассмотрели депутаты на сентябрьском заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Работа началась с обсуждения пунктов принятого в декабре 2022 года постановления Собрания с рекомендациями по решению вопросов, требующих дополнительного бюджетного финансирования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Расскажите, что сделано, какие планы и как эти вопросы будем закрывать», – обратился к представителям исполнительных органов председатель парламентского комитета Александр Братчиков. Вице-губернатор, руководитель правительственного комитета по финансам Татьяна Баринова доложила, в какой стадии решения находятся обозначенные депутатами вопросы.

Как отметила финансист, в части изменения норматива обеспечения общеобразовательных организаций в расчёте на одного обучающегося готовятся поправки в законодательство – законопроект разрабатывает комитет по образованию. Александр Братчиков обратил внимание, что за прошедший год в системе образования появилось много дополнительных занятий, связанных с внеурочной деятельностью, и спросил, как это отразилось на финансировании школ. По словам вице-губернатора, вопрос выделения дополнительных средств на внеурочную деятельность сейчас прорабатывается. Александр Братчиков высказал мнение о целесообразности обсуждения вопроса в формате парламентского часа. Получив поддержку коллег, вице-спикер пообещал поднять этот вопрос на Совете Собрания.

По вопросу компенсации муниципалитетам превышения фактических расходов на уличное освещение над расчётными после проведённого анализа принято решение о выделении нескольким поселениям дотаций на эти цели. «Ставилась задача о передаче уличного освещения на региональных дорогах «Псковавтодору», – напомнил Александр Братчиков и уточнил, как идёт этот процесс. Вице-губернатор ответила, что передача осуществляется по мере подготовки необходимых документов. Александр Братчиков отметил, что этот вопрос не снимается с контроля.

По сфере здравоохранения депутаты обратили особое внимание на проблему льготного лекарственного обеспечения. Татьяна Баринова доложила, что на эти цели регион не смог получить дополнительное федеральное финансирование, поэтому пришлось срочно выделять 300 млн рублей за счёт перераспределения собственных средств. Финансист признала, что из-за существенного подорожания медикаментов проблема дефицита средств на льготные лекарства не снимается.

На заседании комитета была представлена информация об организации розничной продажи лекарств в сельских фельдшерско-акушерских пунктах: по состоянию на 1 сентября торговля идёт в 159 ФАПах, до конца года их количество должно увеличиться до 275.

С контроля комитета снят вопрос о дополнительном финансировании футбольного клуба «Псков» – из областного бюджета детской футбольной команде выделен 1 млн рублей.

Также были озвучены проблемы, на которые пока не удалось найти необходимого бюджетного финансирования в полном объёме. Среди них организация медицинского вытрезвителя, строительство пожарного поста в Порховском районе, обеспечение жильём детей-сирот. Все нерешённые вопросы остаются на контроле.

На заседании комитета депутаты согласовали законопроект, меняющий текущие параметры областного бюджета на 5 млрд рублей. Руководитель комитета по финансам представила депутатам подробную информацию о направлениях расходования дополнительных средств. Резюмируя обсуждение законопроекта, Александр Братчиков выделил наиболее значимые статьи, в том числе поступившие из федерации 1,8 млрд рублей на строительство в Палкинском районе современного экотехнопарка по обработке, утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов, а также 1,4 млрд рублей на благоустройство Печор в рамках празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Члены комитета согласовали все предложенные изменения бюджета.

Кроме того, депутаты одобрили законопроект о выплате надбавки к зарплате бюджетникам, получившим звание заслуженного работника в своей сфере, а также законодательные инициативы о расширении возможностей использования средств дорожного фонда и увеличении размера госпошлины для сетевых продавцов алкогольной продукции.