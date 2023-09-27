Создание технопарков и трудоустройство участников СВО обсудил экономический комитет Псковского облсобрания

17:11, 27 сентября 2023, ПАИ

Федеральную инициативу и изменения областного законодательства рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания на заседании накануне 24-й сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Андрей Козлов доложил коллегам о подготовленных сенаторами поправках в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ». В числе авторов законопроекта – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Проект закона разработан c целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации участников специальной военной операции. Мы понимаем, что СВО закончится, люди вернутся и будет необходимо решать вопросы трудоустройства, возможно, смены сферы деятельности или профессии», – обозначил причины подготовки законодательной инициативы Андрей Козлов.

Авторы законопроекта предлагают включить в число социально уязвимых категорий граждан, обеспечение занятости которых даёт возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий. Это позволит работодателю, принявшему на работу участников СВО, получить дополнительные меры поддержки от государства.

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв одобрительно высказался об инициативе. Законопроект поддержали и все члены комитета.

На заседании депутаты также рассмотрели дополнения в закон «О промышленной политике в Псковской области». Изменения продиктованы необходимостью отразить в региональном законодательстве новые федеральные нормы о мерах стимулирования деятельности технопарков в сфере высоких технологий.

Андрей Козлов поинтересовался у разработчиков законопроекта, есть ли прецеденты создания таких инновационных объектов в Псковской области. По словам и. о. председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергея Зуева, проектные заявки поступали, но конкретных проектов с подтверждённым финансированием пока нет. Специалист подчеркнул, что новая мера будет способствовать привлечению инвесторов в развитие сферы высоких технологий и позволит рассчитывать на компенсацию затрат на создание инфраструктуры таких объектов из федерального бюджета. Члены комитета поддержали законопроект.