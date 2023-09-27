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Культура

Фотопейзажи Териберки и Соловков выставили в Псковской библиотеке

Выставка фотографий Соловецких островов и Териберки открылась в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 23 сентября. Автор работ – Андрей Морозов. Творческая встреча с ним состоялась в минувшую субботу, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Среди гостей выставки были и фотографы-любители, участники фотоклуба «Серебряный ангел», которые высоко оценили снимки автора.

Большой интерес вызвали места съёмки. Автор рассказал, что успел объездить с фотоаппаратом большую часть европейской части России и этой осенью впервые решил выставить в родном городе небольшую серию фотографий из своих поездок. Летом 2015 года Андрей впервые посетил острова Соловецкого архипелага. Спустя семь лет вернулся на Соловки, а затем на автомобиле доехал до Кольского полуострова к берегу Баренцева моря. Поэтому выставка получила название «Северный ветер».

Часть снимков посвящена Пушкиногорью – местам, где автор провёл своё детство. По его словам, малую родину он заново открыл для себя уже взрослым. Его внимание как фотографа всегда привлекала архитектура – церковная и гражданская – и природа.

Андрей заинтересовался фотографией в 16 лет, начинал с плёночных советских фотоаппаратов, сейчас увлекается мобилографией и старой оптикой. Его фотоработы высоко оценило жюри конкурса Российского географического общества «Самая красивая страна».

Выставка «Северный ветер» открыта в фойе третьего этажа в Псковской областной библиотеке имени Курбатова (Профсоюзная улица, 2) до 1 октября.

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