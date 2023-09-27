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Общество

Воспитателей поздравили в детском саду «Колосок» в Красногородске

Праздник, посвящённый Дню воспитателя и всех дошкольных работников, прошёл в красногородском детском саду «Колосок», сообщает районная газета «Заря».

Фото здесь и далее: газета «Заря»

На праздник пригласили сотрудников, родителей воспитанников и педагогов-ветеранов.

Первой коллектив детского сада поздравила глава Красногородского района Валентина Понизовская. Другими почётными гостями стали заместитель главы администрации района Виктория Бойкова и начальник отдела по образованию Надежда Григорьева.

Сотрудникам учреждения вручили благодарственные письма за добросовестный труд, педагогическое мастерство и преданность благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения.

Затем состоялся праздничный концерт, на котором выступили и воспитатели, и дети.

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