Воспитателей поздравили в детском саду «Колосок» в Красногородске
Праздник, посвящённый Дню воспитателя и всех дошкольных работников, прошёл в красногородском детском саду «Колосок», сообщает районная газета «Заря».
На праздник пригласили сотрудников, родителей воспитанников и педагогов-ветеранов.
Первой коллектив детского сада поздравила глава Красногородского района Валентина Понизовская. Другими почётными гостями стали заместитель главы администрации района Виктория Бойкова и начальник отдела по образованию Надежда Григорьева.
Сотрудникам учреждения вручили благодарственные письма за добросовестный труд, педагогическое мастерство и преданность благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения.
Затем состоялся праздничный концерт, на котором выступили и воспитатели, и дети.
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