Воспитателей поздравили в детском саду «Колосок» в Красногородске

23:12, 27 сентября 2023, ПАИ

Праздник, посвящённый Дню воспитателя и всех дошкольных работников, прошёл в красногородском детском саду «Колосок», сообщает районная газета «Заря».

На праздник пригласили сотрудников, родителей воспитанников и педагогов-ветеранов.

Первой коллектив детского сада поздравила глава Красногородского района Валентина Понизовская. Другими почётными гостями стали заместитель главы администрации района Виктория Бойкова и начальник отдела по образованию Надежда Григорьева.

Сотрудникам учреждения вручили благодарственные письма за добросовестный труд, педагогическое мастерство и преданность благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения.

Затем состоялся праздничный концерт, на котором выступили и воспитатели, и дети.