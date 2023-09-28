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ФСБ арестовала создателя экстремистской ячейки в псковской колонии

Сотрудники Псковского УФСБ совместно с УФСИН прекратили деятельность экстремистской ячейки запрещенного в России движения А.У.Е. в одной из исправительных колоний региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Известно, что криминальный авторитет, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Псковской области, создал ячейку экстремистской организации и распространял среди заключенных информацию экстремистского характера. К тому же, к участию в своей ячейке он склонил другого мужчину, с которым вымогал деньги у заключенных.

Приговором Островского городского суда Псковской области организатор ячейки признан виновным в создании экстремистской организации.

Также обоим мужчинам назначено наказание за сбор средств на деятельность экстремистской организации. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 года соответственно с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов. Приговор вступил в законную силу. 

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