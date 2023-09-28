Переменная облачность и до +24 градусов ожидается в Пскове 28 сентября

08:28, 28 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области сегодня, 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура по области ночью от +8 до +13 градусов, днем от +20 до +25 градусов.

В Пскове температура ночью от +11 до +13 градусов, днем от +22 до +24 градусов.