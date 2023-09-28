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Общество

Около 400 магистрантов зачислено в ПсковГУ в новом учебном году

373 абитуриента на магистерские программы зачислил Псковский государственный университет в этом учебном году. Из них 224 – на очную, 108 – заочную и 41 – очно-заочную форму обучения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Заявления на поступление подали граждане России и других стран, среди которых Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан и Эстония.

В этом учебном году Псковский государственный университет зачислил 373 абитуриента на магистерские программы. Фото: ПАИ

География регионов также обширна – заявления поступили из 26 регионов России, наибольшее количество приходится на Псковскую, Ленинградскую, Новгородскую и Мурманскую области, а также на Санкт-Петербург.

Наиболее востребованными направлениями поступления среди магистрантов стали «История», «Лингвистика», «Филология», «Дефектология», «Социальная работа». Следующими по популярности стали направления «Юриспруденция», «Психология» и «Педагогическое образование».

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