Псковский перинатальный центр запустил новую Школу материнства

11:15, 28 сентября 2023, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр запустил новую Школу материнства. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Школа создана для того, чтобы как можно больше будущих мам понимали, что их ждёт, и не боялись. Занятия в центре будут проводиться регулярно.

Первое занятие посетили 15 беременных женщин. Началось оно с экскурсии по медучреждению. Будущим мамам показали, как выглядит родильный зал, в котором есть кровать-трансформер, индивидуальный душ и санузел, специальные шары – фитболы и всё необходимое медоборудование.

«Далее они проследовали в послеродовые палаты. В каждой из них есть пеленальный столик и кувез [приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорождённого. – ПАИ] для малыша, двухспальная кровать для родителей, если папа в буквальном смысле слова решит прожить послеродовой период вместе с мамой. Палата также оснащена холодильником, микроволновкой и телевизором», – рассказали в центре.

Помимо знакомства с медучреждением, Школа материнства предполагает лекции в формате открытого диалога. На первой из них участники поговорили о предвестниках родов, самих родах и о том, как проходит каждый из их этапов, и о том, как себя правильно вести в эти периоды.

«Мы запустили новый формат Школы материнства с целью большей доступности. Старый формат, в котором акцент больше делался на беседах и лекциях, тоже останется. Новый же формат будет более открытый, более динамичный. Будем устраивать голосования, будем предлагать свои темы, спрашивать, что интересно самим мамам», – отметила акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующая Акушерским дистанционным консультативным центром Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Предложить тему занятия можно в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте». Там же будущие мамы могут записаться на экскурсию и лекцию. Посетить занятия есть возможность и у будущих отцов.

Следующее встреча приурочена ко Дню беременных и запланирована на 7 октября.