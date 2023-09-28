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Общество

Ход догазификации в Псковской области обсуждают депутаты

Парламентский час, посвящённый темпам догазификации в регионе, проходит в Псковском областном Собрании депутатов в рамках 24-й очередной сессии сегодня, 28 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Ход догазификации в Псковской области обсуждают депутаты. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вначале по рассматриваемому вопросу с докладом выступила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко. В частности, она отметила, что на проведение работ по догазификации в Псковской области заключено более 16 тысяч договоров, что составляет 96 % от общего числа принятых заявок.

В то же время она заметила, что с января 2023 года прирост газифицированных домохозяйств составил 3 %. Основная масса обращений жителей области в адрес профильного комитета и главы региона касается срыва сроков газификации домовладений: с начала года таких обращений поступило 143, подчеркнула выступающая.

В 2023 году в Псковской области планируется построить 300 километров газораспределительных сетей, 275 уже построено, уточнила Елена Пилипенко.

В свою очередь генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников отметил, что Псковская область занимает 15-е место в России по темпам догазификации. По его словам, с 2021 года рост строительства газораспределительных сетей составил почти 130 %. «Строительно-монтажные работы будут и дальше продолжаться», – заверил Олег Басников.

Также он сообщил, что в ходе догазификации в Псковской области около двух тысяч домов подключили к газу.

«У меня вопрос такой. До фасада дома сколько уже подвели труб? 10 тысяч – до участка подвели, а меня интересует сколько до дома. Люди месяцами ждут, месяцами», – сказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Олег Басников объяснил, что подключено около 2 000 домовладений. В работе находится порядка 1,5 тысячи домов. «Мы не можем нарушать технологию процесса, безопасность превыше всего», – подчеркнул он.

До газификации подключали 500-600 домовладений. За два года работы программы догазификации газ подвели к 12 тысячам домовладений, уточнил Олег Басников.

«К нам поступают обращения, а начинаем разбираться - выясняем, что в итоге не дали своевременно населению обратную связь. Почему заблаговременно нельзя эту работу провести?» – задала вопрос депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Работу построят таким образом, чтобы в дальнейшем таких вопросов не было, заверил её Олег Басников.

На запрос одного из депутатов областного Собрания по поводу конкретных адресов, где люди ждут подключения газа и не знают, когда оно состоится, Олег Басников предложил эти данные передать ему, чтобы он дал ответ по каждому адресу.

«Такой подход в корне неверный. Что мы вам будем теперь пачками адреса пересылать? У вас есть договора с прописанными там сроками, их и соблюдайте!» – обратился в свою очередь к руководителю газораспределительной компании председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В целом депутаты Псковского областного Собрания депутатов, несмотря на вопросы к газораспределительной компании, признают, что газовики в реализации догазификации набрали хорошие темпы.

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