Уголовное дело возбудили на жительницу Тямши из-за неуплаты алиментов

15:49, 28 сентября 2023, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тямши Псковского района из-за неуплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних сыновей. Задолженность женщины достигла более 900 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в УССП России по Псковской области.

У должницы уже взыскали деньги на счетах в кредитных учреждениях, а также ограничили выезд из страны. Кроме того, женщина привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание детей. Мировой судья назначил гражданке наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Из-за уклонения от родительских обязанностей возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозят исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.