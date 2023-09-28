Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Уголовное дело возбудили на жительницу Тямши из-за неуплаты алиментов

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тямши Псковского района из-за неуплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних сыновей. Задолженность женщины достигла более 900 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в УССП России по Псковской области.

У должницы уже взыскали деньги на счетах в кредитных учреждениях, а также ограничили выезд из страны. Кроме того, женщина привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание детей. Мировой судья назначил гражданке наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Из-за уклонения от родительских обязанностей возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозят исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 сентября 2023

Уголовное дело возбудили на жительницу Тямши из-за неуплаты алиментов
28 сентября 2023

Женщину сбили на пешеходном переходе в Великолукском районе
28 сентября 2023

В переулке Машиниста в Пскове произошёл разбой
28 сентября 2023

Пропавшего в 2021 году псковича разыскивает полиция
28 сентября 2023

ФСБ арестовала создателя экстремистской ячейки в псковской колонии
27 сентября 2023

Доверчивого великолучанина обманули на 110 тысяч рублей
27 сентября 2023

Великолучанина осудили за убийство сожительницы
27 сентября 2023

В Острове автомобиль врезался в памятник

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...