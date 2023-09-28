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Общество

Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют «Личные кабинеты» для передачи показаний счётчиков

Возможностью передать показания счетчиков газа через электронные «Личные кабинеты» пользуются уже около 20% абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют «Личные кабинеты» для передачи показаний счётчиков. Фото: ПАИ

Самым популярным способом (32 %) пока остаётся передача показаний при оплате квитанций через банки и «Почту России».

Более 16 % абонентов пользуются альтернативными электронному «Личному кабинету» удаленными сервисами: горячей линией 8-800-350-59-01, отправкой сообщений по SMS на номер 8-911-358-97-12, телеграм-ботом и прочими способами.

Около 15 % абонентов предпочитают передавать показания в клиентских центрах компании.

«Для удобства наших абонентов мы принимаем показания до последнего дня каждого месяца, а своевременная передача показаний позволяет избежать доначислений по нормативу. Мы развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте и оплачивать счета за газ без комиссии», – отметила начальник службы по работе с потребителями в Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

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