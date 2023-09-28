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Спорт

Осенний кубок по спортивной ловле рыбы разыграют в Пскове

Осенний кубок «Рыболовная семья.РФ – 2023» по спортивной ловле рыбы донной, поплавочной удочкой пройдёт в Пскове на левом берегу реки Великой рядом с храмом Климента Римского 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Осенний кубок по спортивной ловле рыбы разыграют в Пскове. Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в один день, продолжительность ловли составит пять часов. Максимальное количество участников – 60 спортсменов. Победитель определится по весу выловленной рыбы.

Участников соревнований, занявших места с первого по шестое, наградят медалями и ценными призами. 

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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