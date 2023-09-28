Осенний кубок по спортивной ловле рыбы разыграют в Пскове

17:25, 28 сентября 2023, ПАИ

Осенний кубок «Рыболовная семья.РФ – 2023» по спортивной ловле рыбы донной, поплавочной удочкой пройдёт в Пскове на левом берегу реки Великой рядом с храмом Климента Римского 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в один день, продолжительность ловли составит пять часов. Максимальное количество участников – 60 спортсменов. Победитель определится по весу выловленной рыбы.

Участников соревнований, занявших места с первого по шестое, наградят медалями и ценными призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».