Некачественная промывка внутридомовых сетей может стать одной из причин проблем с отоплением – ПТС

16:57, 28 сентября 2023, ПАИ

Некачественная промывка внутридомовых систем отопления может стать причиной проблем с подачей тепла в многоквартирные дома, сообщили корреспонденту ПАИ в МП Пскова «Псковские теплосети».

«Подготовка к отопительному сезону – задача номер один как для нас, так и для управляющих компаний. Большой объем отремонтированных и промытых за лето трубопроводов, безусловно, является залогом надежного теплоснабжения, но погода в домах горожан в большей степени зависит от того, насколько ответственно управляющие компании выполнили свой перечень работ», – отметили на предприятии.

«Одна из самых распространенных причин ржавой воды из крана и холодных батарей в квартире зимой – некачественная промывка внутридомовой системы отопления, а иногда и вовсе ее отсутствие со стороны управляющих компаний. Стояки, разводящие трубопроводы в подвалах и тепловых пунктах, фильтры и грязевики, конвекторы и радиаторы, а также другие инженерные коммуникации и оборудование составляют внутридомовую систему отопления, промывку которой необходимо выполнять не реже одного раза в год в межотопительный период. Это одно из условий получения паспорта готовности к отопительному сезону», – рассказали эксперты «Псковских теплосетей».





Если эти работы не выполнены должным образом, то смесь мелкодисперсной ржавчины вместе с иловыми отложениями может забить, например, полотенцесушитель практически наполовину. «Очевидно, что от этой трубы полноценной отдачи тепла ждать не стоит. Кстати, такие отложения могут быть причиной плохого напора горячей воды из крана – теплоноситель просто не сможет пробиться через густую грязь даже при хорошем давлении на внутридомовой системе отопления», – подчеркнули в теплоснабжающей организации.

Кроме того, окалины в трубах – еще одно нехорошее следствие некачественной промывки внутридомовой системы отопления.

«Дату проведения промывки системы отопления дома можно узнать в своей управляющей компании. Если специалисты УК сообщают, что промывка проведена, то стоит потребовать соответствующий акт. В случае, когда компания не готова к диалогу с собственниками, необходимо подключать контролирующие органы. Отметим, что старшие по дому могут войти в состав комиссии, оценивающей готовность дома к зиме по всем критериям», – подчеркнули в «Псковских теплосетях».