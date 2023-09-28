В Пскове скоро появится новый автомобильный бренд JAECOO

17:03, 28 сентября 2023, ПАИ

Бренд JAECOO готовится войти на псковский рынок, сообщили ПАИ в компании АвтоАС. Старт продаж в автосалоне АвтоАс на Леона Поземского, 114а будет дан с первой модели – интеллектуального кроссовера JAECOO J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне. Марка JAECOO продолжает задавать тренды в автомобилестроении, предлагая инновации, которые предоставляют широкие возможности в сегменте городских внедорожников.

Новый высокотехнологичный кроссовер JAECOO J7 унаследовал концепцию классических внедорожников, дополнив ее современными эстетическими элементами дизайна, что придает автомобилю неповторимость и брутальный внешний вид.

Интерьер модели отличается многофункциональностью и высоким уровнем эргономики, предоставляя водителю и пассажирам широкий спектр инновационных технических решений. Мультимедийная система JAECOO J7, обладающая превосходными развлекательными и аудиовизуальными возможностями, создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm 8155 и представлена на большом интерактивном дисплее диагональю 14,8 дюйма. Технология W-HUD представляет собой интеллектуальное управление множеством функций автомобиля, предоставляя водителю доступ к сведениям о поездке, режимам вождения, навигации и техническим показателям.

Новый кроссовер JAECOO J7 обладает безупречными внедорожными характеристиками. Благодаря уникальной системе ARDIS (All road drive intelligent system) автомобиль способен бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации, обеспечивая водителю и пассажирам непревзойденный уровень комфорта и безопасности.

Название JAECOO («Джейку́») образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). Автомобили JAECOO – это сочетание мощи и страсти для самодостаточных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом, которые уверенно идут к своей цели.

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