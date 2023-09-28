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Происшествия

Великолучанин изрезал триммером женщину

Ранее судимый великолучанин изрезал женщину триммером. Преступление произошло 22 мая в этом году. За это мужчину осудили на один год и три месяца. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Пьяный мужчина из-за личной неприязни к потерпевшей во время покоса травы триммером специально порезал ей ноги. После этого великолучанин нанёс раны и на правую кисть женщины.

«В результате преступных действий подсудимого потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые в совокупности расцениваются как повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью по признаку длительности расстройства здоровья свыше трёх недель, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ», – рассказали в пресс-службе судов.  

Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании великолучанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил великолучанину наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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