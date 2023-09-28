Мастер-класс по компьютерному зрению провели для псковских школьников

18:13, 28 сентября 2023, ПАИ

Мастер-класс «Компьютерное зрение на Python: как научить компьютер видеть?», который состоялся в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее», посетили ученики Псковской общеобразовательной школы-интерната. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

В ходе встречи ученики познакомились с возможностями языка Python, смогли погрузиться подробнее в одну из областей машинного обучения – компьютерное зрение. На занятии ребята создали модель-классификатор изображений, а также узнали, как работает технология распознавания лиц.

«В 2023 году участники федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» могут посетить практико-ориентированные мероприятия: мастер-классы, профессиональные пробы или промышленные экскурсии. Сегодняшний мастер-класс был направлен на знакомство ребят с IT-профессией», – отметила региональный координатор проекта Елена Рыбальская.

Мастер-класс организован совместно с ООО «Мобильное электронное образование» и Центром опережающей профессиональной подготовки Псковской области.

Отметим, всего в этом году для учащихся 6–11-х классов доступно 145 мероприятий практико-ориентированного модуля, которые пройдут с 3 октября по 27 ноября на десяти площадках среднего профессионального образования, в «Кванториуме», а также в организациях-партнёрах, в качестве кторых выступили Псковский хлебокомбинат, швейная фабрика «Славянка», предприятие «Псков-Полимер» и великолукский завод «М-Конструктор».