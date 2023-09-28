Два автомобиля в муниципальной собственности продадут на аукционе

22:04, 28 сентября 2023, ПАИ

Два автомобиля в муниципальной собственности планируют выставить на аукцион. Ими дополнят прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2023 год, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Раньше эти автомобили находились в оперативном управлении гаража администрации города, но их дальнейшая эксплуатация стала невозможной из-за плохого технического состояния и невозможности – по объективным причинам – проведения ремонта.

Продать автомобили планируют на аукционе в электронной форме. Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет города в случае их продажи составит около 749,5 тысячи рублей.