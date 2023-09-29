Пьяный мужчина порезал горло собутыльнику в Пскове
Драка с участием двух мужчин произошла у рюмочной «Два капитана» на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
Один из мужчин ударил другого бутылкой по горлу и скрылся с места, но был пойман.
По предварительным данным, двое приятелей всю ночь пили в баре, а к утру поссорились и подрались.
В результате драки пострадавший госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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