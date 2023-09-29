Пьяный мужчина порезал горло собутыльнику в Пскове

10:50, 29 сентября 2023, ПАИ

Драка с участием двух мужчин произошла у рюмочной «Два капитана» на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

Один из мужчин ударил другого бутылкой по горлу и скрылся с места, но был пойман.

По предварительным данным, двое приятелей всю ночь пили в баре, а к утру поссорились и подрались.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате драки пострадавший госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.