Великолучане выступят на международном турнире по кудо

10:45, 29 сентября 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены выступят на международном турнире на призы губернатора Калининградской области по кудо, который пройдёт во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде 30 сентября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

«Чемпионы и призёры мира, чемпионы России опять будут доказывать, что российское кудо – сильнейшее в мире. Это турнир, который кулуарно называется калининградским чемпионатом мира по кудо», – говорится в сообщении.

Великие Луки в турнире представят мастер спорта по самбо и первый дан по кудо Дмитрий Рогов, а также кандидат в мастера спорта по кудо Артём Филиппов. Тренером спортсменов является Андрей Тимофеев.

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