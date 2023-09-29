Великолучане выступят на международном турнире по кудо
Великолукские спортсмены выступят на международном турнире на призы губернатора Калининградской области по кудо, который пройдёт во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде 30 сентября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».
«Чемпионы и призёры мира, чемпионы России опять будут доказывать, что российское кудо – сильнейшее в мире. Это турнир, который кулуарно называется калининградским чемпионатом мира по кудо», – говорится в сообщении.
Великие Луки в турнире представят мастер спорта по самбо и первый дан по кудо Дмитрий Рогов, а также кандидат в мастера спорта по кудо Артём Филиппов. Тренером спортсменов является Андрей Тимофеев.
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