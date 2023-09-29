Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё 20 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области

20 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

20 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю. Фото: ПАИ

В ведомстве уточнили, что всего с 21 по 27 сентября в медучреждения региона с жалобой на укусы клещей обратились 134 человека, 20 из которых дети. Больше всего обращений зарегистрировано в Пскове (50), Великих Луках (16) и Опочецком районе (10). Чаще всего псковичи обнаруживали на себе клещей после посещения дачных участков и леса. Кроме того, в медучреждения поступало много обращений от жителей сельской местности.

Напомним, первый случай присасывания клеща в этом году был зарегистрирован 26 марта. С этого времени было зарегистрировано 3 413 обращений, из них 837 – дети.

«В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений выше на 10,1 %, в том числе детей – выше на 7,7 %. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2 684 человека, в том числе 690 – дети», – отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 сентября 2023

В доме для переселенцев из аварийного жилья в Пскове завершается отделка квартир
29 сентября 2023

«Экопром» приглашает кладовщика для работы в Пскове
29 сентября 2023

Ситуацию с ОРВИ и гриппом обсуждают в медиацентре ПАИ
29 сентября 2023

Максим Решетников в Пскове проводит совещание с регионами, посвященное предварительным итогам летнего турсезона
29 сентября 2023

До +24 градусов ожидается сегодня в Пскове
29 сентября 2023

Виртуальное путешествие в Псковскую область смогут посетить гости на ВДНХ
29 сентября 2023

Михаил Ведерников - о выставке «Российский Север»: Очень хороший, яркий и нужный для региона проект
29 сентября 2023

Единый стандарт школьной медицины планируют разработать в России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...