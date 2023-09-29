Ещё 20 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области

12:28, 29 сентября 2023, ПАИ

20 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что всего с 21 по 27 сентября в медучреждения региона с жалобой на укусы клещей обратились 134 человека, 20 из которых дети. Больше всего обращений зарегистрировано в Пскове (50), Великих Луках (16) и Опочецком районе (10). Чаще всего псковичи обнаруживали на себе клещей после посещения дачных участков и леса. Кроме того, в медучреждения поступало много обращений от жителей сельской местности.

Напомним, первый случай присасывания клеща в этом году был зарегистрирован 26 марта. С этого времени было зарегистрировано 3 413 обращений, из них 837 – дети.

«В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений выше на 10,1 %, в том числе детей – выше на 7,7 %. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2 684 человека, в том числе 690 – дети», – отметили в пресс-службе.