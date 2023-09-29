Подведены итоги первенства Пскова по мини-футболу среди школ

15:26, 29 сентября 2023, ПАИ

Подведены итоги первенства Пскова по мини-футболу среди общеобразовательных школ, которое проходило на спортивной площадке школы № 47. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Соревнования проходили в возрастной группе «Юниоры» в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Первое место среди юношей завоевала команда лицея «Развитие». Второе место досталось команде многопрофильного правового лицея № 8. Замкнули тройку лидеров футболисты естественно-математического лицея № 20.

Среди девушек победителями стали спортсменки многопрофильного правового лицея № 8, а второе место досталось команде естественно-математического лицея № 20.

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