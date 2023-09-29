Число турпоездок по России выросло на 16%

13:54, 29 сентября 2023, ПАИ

Внутренний туристический поток по России этим летом вырос почти на 16% относительно прошлого года: в путешествие по стране отправилось 32 миллиона человек. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе всероссийского селекторв с субъектами Российской Федерации об итогах летнего туристического сезона в России, пишет пресс-служба правительства Псковской области.

​

Он подчеркнул, что рост популярности путешествий по России подтверждается социологией. Так, в этом году более трети опрошенных оценили изменения условий отдыха в стране в положительную сторону. В 2 раза — с 7% до 14% увеличилось число респондентов, которые высоко оценили качество сервиса. По словам Максима Решетников, в период с мая по август россияне совершили на 5 млн турпоездок больше. «Это хороший результат, который поддержал общую тенденцию роста туристических поездок», – резюмировал спикер.

Традиционно среди лидеров у россиян остались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Часто россияне ездили отдыхать в Московскую и Ленинградскую области, а также в Татарстан, Крым, Свердловскую, Тюменскую и Нижегородскую области. Министр экономического развития обратил внимание, что в этом году в семь раз увеличился турпоток в Дагестан (с 30 до 212 тысяч человек). «Объясняем это увеличением числа рейсов в республику (до 96 самолетов в сутки), легализацией номерного фонда и попаданием КСР [коллективные средства размещения – ПАИ] в статистическое наблюдение. Высокую динамику показали Алтай и Адыгея, а также Магаданская и Ленинградская области. Там турпоездки выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом», – добавил Максим Решетников.

Напомним, сегодня в Псковскую область с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым они приняли участие в совещании, посвящённом социально-экономическому развитию региона. В ходе встречи Решетников обратил внимание на интенсивное развитие экономического сектора Псковской области и туризма в регионе. Отметим, туристический поток в Псковскую область в этом сезоне вырос на 10%: регион посетило более 215 тысяч туристов, на 10% больше, чем годом ранее.