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Политика

Глава Минэкономразвития России поддержал инициативы губернатора Псковской области

Максим Решетников и Михаил Ведерников обсудили экономическое развитие Псковской области. Фото: пресс-служба правительства региона

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Псковской области Михаил Ведерников провели сегодня, 29 сентября, в Пскове совещание, посвящённое социально-экономическому развитию региона, сообщает корреспондент ПАИ.

Губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития России за внимание и поддержку, которую ведомство оказывает Псковской области.

«Спасибо за помощь и поддержку, которую мы неизменно получаем от Министерства экономического развития. Это касается и сектора малого и среднего предпринимательства, туризма, особой экономической зоны, взаимодействия с уже работающими и с потенциальными инвесторами. Помощь министерства чувствуется везде. Во многом благодаря разработанным инструментам мы поддерживаем положительную динамику во всех перечисленных сферах», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Михаил Ведерников озвучил ряд инициатив по укреплению экономического потенциала Псковской области. Фото: пресс-служба правительства региона

«Хочу выразить признательность за возможность регистрации индивидуальной программы социально-экономического развития. Для нас это один из стратегических инструментов по развитию региона. Все мероприятия программы реализуем на достаточно высоком уровне. Благодаря этому у нас и предприятия в особой экономической зоне открываются, на несколько миллионов рублей дополнительно профинансированы МСП, открылись молочные фермы, создаётся инфраструктура для жилищного строительства. Программа заложила хороший фундамент для долгосрочного развития целого ряда сфер. В следующем году плановый период действия программы завершается. Мы бы просили, чтобы была возможность продления. Потому что результаты есть, показатели по многим позициям в лучшую сторону меняются – это как раз говорит о том, что программу нужно не отменять, а дать набрать хороший темп», – отметил губернатор Псковской области.

Глава региона также попросил выделить региону дополнительные средства на 2024-2026 годы на докапитализацию институтов МСП.

Михаил Ведерников также обозначил ещё два предложения.

«Хочу попросить выделения финансирования на проектно-сметную документацию для развития опорных населённых пунктов. Речь идёт о проектах в рамках пилотного проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов Псковской области». Мы представили доклад президенту, есть соответствующие указания о поддержке. Для нас этот проект важен. Бюджет региона небольшой. Достаточных средств для разработки ПСД нет, это сужает наши возможности по участию в большом количестве программ, которые федеральное правительство представляет», – сказал он.

«И ещё один момент. До недавнего времени мы активно участвовали в программах приграничного сотрудничества со странами ЕС. Наши бывшие партнёры из такого взаимодействия вышли в одностороннем порядке. В этой части у нас остались открытыми вопросы финансирования. Сумма 53 млн рублей, это на 20 проектов, многие из них реализуются в небогатых районах. Большая часть проектов уже реализована, но остались обязательства перед участниками программы», – отметил Михаил Ведерников.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил успехи команды губернатора Псковской области в развитии экономики региона. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Помогать приятно тем, кто всегда движется, кто показывает результаты, кто не боится брать обязательства и их выполнять. Ваша команда, Михаил Юрьевич, из таких, поэтому с большим уважением относимся к Псковской области и тем инициативам, что вы выдвигаете», – сказал в ответ министр экономического развития России Максим Решетников. Он отметил, что Правительством РФ принято решение о выделении на 2025-2026 годы 10 млрд рублей на индивидуальные программы социально-экономического развития регионов. «Не хочу предсказывать и не могу, но мне кажется, надо формировать программу», – сказал глава Минэкономразвития.

Максим Решетников отметил интенсивное развитие экономического сектора Псковской области и туризма в регионе.

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