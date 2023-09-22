Турпоток в Псковскую область в этом сезоне вырос на 10%

07:42, 22 сентября 2023, ПАИ

Турпоток в Псковскую область в этом сезоне вырос на 10%, в регион приехали более 215 тысяч туристов. Об этом со ссылкой на председателя комитета по туризму Псковской области Марину Егорову пишет «Интерфакс».

«Летний сезон для Псковской области был успешным. По аналитическим данным комитета, нас посетили более 215 тыс. туристов, это примерно на 10% больше, чем годом ранее. В основном в регион едут туристы с культурно-познавательными целями», — рассказала она.

По её словам, Псковской области развивается гастротуризм, оборудуются новые экологические тропы. «Так как область насчитывает более 3,5 тысяч озер, то успешно развивается и пляжный туризм. Благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта по туризму была обновлена пляжная инфраструктура, и этот вид отдыха очень пользовался спросом», — отметила Егорова.

Также в Псковской области строится все больше некапитальных объектов размещения – кемпингов и глэмпингов, а бизнес активно включается в создание круглогодичных курортов, например, Мальская долина в Печорском районе.