Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

16:57, 29 сентября 2023, ПАИ

Указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 октября на военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. С этого же дня из рядов армии будут уволены россияне, срок службы которых истёк.

Напомним, что весной этого года на военную службу были призваны 147 тысяч человек, а прошлой осенью – 120 тысяч человек.