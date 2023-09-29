АвтоАс объявляет о старте продаж в Пскове седана OMODA S5 GT

17:49, 29 сентября 2023, ПАИ

Официальный дилер OMODA в Пскове АвтоАс на улице Леона Поземского, 114А объявляет о старте продаж седана OMODA S5 GT. Новинка предлагается с производительным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. и высокоэффективной роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Модель представлена семью различными вариантами окраски кузова в двух вариантах исполнения: Neo и Ultra. Цены с учетом действия специальных маркетинговых программ стартуют от 2 539 900 рублей.

В первоначальной версии Neo седан получил широкий перечень оборудования, опций комфорта и систем безопасности, нехарактерных для базового оснащения автомобилей. Новый OMODA S5 GT отличается наличием светодиодной оптики, включая фары головного света, дневные ходовые огни и задние фонари, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками особого дизайна с оранжевыми увеличенными тормозными суппортами и боковыми зеркалами заднего вида с интегрированными указателями поворота, обогревом, электрическими регулировками и электроприводом складывания. Кроме того, автомобиль оснащен передними и задними парктрониками, датчиками дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камерой заднего вида. Светотехника оборудована функцией отсрочки выключения Follow Me Home.

Стандартный функционал модели включает в себя круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, центральный замок, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя клавишей с возможностью удаленного прогрева салона, вентиляцию передних сидений, а также обогрев рулевого колеса с электроусилителем, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех кресел без исключения. Сиденья отделаны высококачественной искусственной кожей, кресло водителя оборудовано электрическими регулировками в шести различных направлениях, а переднего пассажира — в четырех. Многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой настраивается по четырем позициям, электростеклоподъемники всех дверей оснащены защитой от защемления, а дополнительный комфорт обеспечивают атмосферная подсветка интерьера, большой панорамный люк и беспроводная зарядка для смартфонов.

Мультимедийно-развлекательный комплекс с Bluetooth-модулем, возможностью синхронизации с мобильными устройствами посредством Apple CarPlay и AndroidAuto, голосовым управлением, навигацией и аудиосистемой с шестью динамиками представлен на 10,25-дюймовом сенсорном дисплее, аналогичная диагональ и у экрана цветной приборной панели. Для использования внешних девайсов предусмотрены два USB-разъема спереди и один — сзади, а также розетка на 12 В. Водителю предоставляется выбор из различных режимов движения в зависимости от изменения дорожных условий эксплуатации, а защиту при ДТП обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности.

Седан OMODA S5 GT в комплектации Ultra дополнен комплексом камер кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга объектов в слепых зонах BSD, предупреждения о покидании полосы LDW, удержания автомобиля в пределах разметки LKA и помощи при перестроении LCA, а также функцией предупреждения об опасности при открывании дверей DOW и ассистентом помощи при движении в заторе TJA. Более того, автомобиль в топовой версии оснащен адаптивным круиз-контролем ACC, системами предупреждения о фронтальном столкновении FCW и заднем перекрестном столкновении RCTA, а также функций автономного экстренного торможения AEB.

Помимо прочего, кресло водителя получило электрическую регулировку поясничного упора, а встроенный видеорегистратор, ведущий съемку с качеством высокого разрешения, окажется незаменимым помощником в случае спорных ситуаций на проезжей части. Стоимость OMODA S5 GT с максимальным перечнем оборудования в рамках действия специальных маркетинговых программ составляет 2 639 900 рублей.

Премьера OMODA S5 GT состоялась в Москве 7 сентября. Презентация, объединившая более 100 популярных блогеров, журналистов и профильных экспертов, прошла в виде эффектного иммерсивного шоу при поддержке «Росбанка». Гости мероприятия по достоинству оценили долгожданную амбициозную новинку, которая дополнила линейку OMODA в России.

Познакомиться с новинкой можно по адресу: Псков, ул. Леона Поземского, 114А. Телефон: +7(8112)237-777

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