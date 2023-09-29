Министр экономического развития высоко оценил технологичность предприятия «Титан-Полимер» в Пскове

18:06, 29 сентября 2023, ПАИ

Министр экономического развития Максим Решетников посетил завод «Титан-Полимер» в Пскове. В рамках рабочей поездки совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и представителями правительства региона он познакомился с современными технологиями производства БОПЭТ-плёнок. Экскурсию по производству провёл генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Члены делегации смогли увидеть полный цикл производства – от загрузки сырья до отправки готовой продукции на склад. Им показали помещение экструзии, насосный зал, операторную, зал поперечной вытяжки, зону резки, лабораторию и участок металлизации пленок. Также участники познакомились с широким ассортиментом плёночной продукции завода – прозрачной, матовой с эффектом «софт тач», металлизированной, плёнкой с химическим покрытием, обработанной коронным разрядом и другими.

В ходе экскурсии по предприятию Кирилл Неретин рассказал, что на заводе установлено высокотехнологичное оборудование мировых лидеров отрасли. Выпускаемая БОПЭТ-плёнка является основной для производства защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных плёнок. Она может применяться в многослойных ламинатах в качестве верхнего слоя, для создания премиальной упаковки, производства этикеток, упаковки бытовой химии, при производстве теплоизоляционного материала. Пока её толщина составляет от 8 до 50 мкм, но в планах сделать до 125 мкм.

«Особенно полимерная продукция завода востребована в пищевой промышленности, фармацевтике, медицине», – отметил он.

Максим Решетников вспомнил предыдущий визит на завод в феврале 2021 года, когда приезжал в составе делегации, которую возглавил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Тогда ещё шла активная поставка оборудования, было понимание, что это будет большое предприятие, а сегодня мы смогли убедиться в том, что оно ещё и высокотехнологичное», – отметил он.

По его словам, реализовать такой грандиозный проект получилось благодаря слаженным действиям разных ведомств и структур. «То, что предприятие состоялось, – итог созданной системы мер поддержки. Это особая экономическая зона, а значит, особые налоговые и таможенные льготы. Предприятие заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое гарантирует условия ведения бизнеса и позволяет предприятию самому строить инфраструктуру. Здесь работают меры поддержки не только по линии Министерства экономики, но и по линии, например, Минпромторга. Помогает и Федеральный фонд поддержки развития промышленности. Всё это и даёт возможность собирать такие сложные проекты», – убеждён он.

Особое внимание министр обратил на то, что «Титан-Полимер» реализует проект импортозамещения. Ранее подобная продукция в Россию поступала преимущественно из-за рубежа. «Завод не только обеспечивает нашу промышленность плёнкой, но и выпускает совершенно новый продукт с барьерными свойствами, которые позволяют тем же продуктам дольше храниться. Это всё эффективность экономики, это всё давит на цены, понижает их, развивает конкуренцию», – сказал Максим Решетников.

Проект реализуется в два этапа. В ходе первого этапа в декабре 2022 года был запущен завод по производству БОПЭТ-плёнки производственной мощностью 72 000 тонн в год. Второй этап –производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) производственной мощностью до 280 тыс. т/год ПЭТ или до 140 тыс. т/год ПЭТ и полибутилентерефталата (ПБТ) до 80 тыс. т/год.

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский отметил: «Компания реализует на территории Псковской области высокотехнологичный производственный комплекс, позволяющий производить широкий диапазон продукции импортозамещения. По итогам реализации двух этапов проекта мы можем закрыть потребность российского рынка в плёночном ПЭТ, который в том числе импортируется. Сегодня полиэтилентерефталат – один из самых востребованных полимеров. Он потребляется ключевыми отраслями промышленности – пищевой, лёгкой, строительной, электротехнической, в судостроении».

Завод «Титан-Полимер» расположен на территории особой экономической зоны «Моглино». По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он является якорным инвестором на этой площадке. «Созданный комплекс по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-плёнок станет базой для последующего развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка 2 000 рабочих мест», – отметил губернатор.

Планируется формирование инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.

Группа компаний «Титан», один из крупнейших промышленных холдингов в России, занимается производством продуктов нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики страны, а также выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции. Группа компаний создаёт промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, развивает нефтехимический комплекс страны и является лидером по выпуску ряда продуктов нефтехимии. Объединяет более 15 нефтехимических и агропромышленных предприятий.