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Экономика

Министр экономического развития РФ – о «Титан-Полимере»: Это передовой завод не только по российским, но и по мировым меркам

«Завод «Титан-Полимер» – передовой завод не только по российским, но и по мировым меркам», – такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе своего визита на «Титан-Полимер», состоявшегося в пятницу, 29 сентября.

Он рассказал, как пару лет назад был на площадке строящегося завода в составе делегации, которую возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. «Тогда ещё шла активная поставка оборудования, было понимание, что это будет большое предприятие, а сегодня мы смогли убедиться в том, что оно ещё и высокотехнологичное», – отметил он.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем совета директоров АО ГК «Титан» Михаилом Сутягинским и генеральным директором ООО «Титан-Полимер» Кириллом Неретиным он прошёл по цехам и осмотрел производственные площадки завода.

Максим Решетников особое внимание обратил на тот факт, что на «Титан-Полимере» используются самые современные технологии и очень жёсткий контроль качества. «Это передовой завод не только по российским, но и по мировым меркам», – сказал он.

По его словам, российская химическая промышленность сильно шагнула вперёд за последние годы и «Титан-Полимер» – яркий тому пример. Чтобы так было и впредь, правительство намерено усилить и разработать новые меры поддержки, которыми смогут воспользоваться предприятия. Что же касается «Титан-Полимера», то Решетников пообещал поддержать реализацию второго этапа проекта.

«Завод планирует выйти на производство продукции на 25 млрд рублей в год. Это, конечно, очень внушительно, поэтому будем собирать вторую часть строительства, чтобы инвестиции шли дальше», – сказал он.

Отметим, что в рамках первого этапа инвестиционного проекта возведён завод по производству двухосно-ориентированной ПЭТ-плёнки (БОПЭТ) производственной мощностью 72 тыс. тонн в год. Плёнка широко используется в пищевой отрасли, производстве гибкой упаковки, электротехнической отрасли, медицине, промышленности. В настоящее время реализуется второй этап – производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) производственной мощностью до 280 тыс. т/год ПЭТ или до 140 тыс. т/год ПЭТ и полибутилентерефталата (ПБТ) до 80 тыс. т/год.

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