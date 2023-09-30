Наталья Ильина возглавила судейскую коллегию олимпиады «Умницы и умники»
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина возглавила судейскую коллегию гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В эфир Первого канала вышла программа четвертьфинального тура. Участие в нём принимают школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей.
Тема состязания – «Иван Грозный в литературе, искусстве и истории».
Ранее сообщалось, что четверо одиннадцатиклассников из Псковской области приняли участие в съёмках первого четвертьфинала выпуска программы «Умницы и умники».
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