Наталья Ильина возглавила судейскую коллегию олимпиады «Умницы и умники»

13:25, 30 сентября 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина возглавила судейскую коллегию гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В эфир Первого канала вышла программа четвертьфинального тура. Участие в нём принимают школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей.

Тема состязания – «Иван Грозный в литературе, искусстве и истории».

Ранее сообщалось, что четверо одиннадцатиклассников из Псковской области приняли участие в съёмках первого четвертьфинала выпуска программы «Умницы и умники».