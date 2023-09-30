Акция в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией проходит в Пскове

14:38, 30 сентября 2023, ПАИ

Акция в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией проходит в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области



Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области





Волонтёры Ресурсного центра добровольчества Псковской области раздают горожанам памятные открытки и ленточки.

Акция проводится у перекрёстка на Четырёх углах, на площади Ленина в Летнем саду и в Детском парке.