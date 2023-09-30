Акция в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией проходит в Пскове
Акция в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией проходит в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
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Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области
Волонтёры Ресурсного центра добровольчества Псковской области раздают горожанам памятные открытки и ленточки.
Акция проводится у перекрёстка на Четырёх углах, на площади Ленина в Летнем саду и в Детском парке.
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