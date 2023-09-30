Укладка асфальта началась на участке «Плюхново - Кудряницы» в Куньинском районе

14:55, 30 сентября 2023, ПАИ

Укладка асфальта началась на участке автодороги «Плюхново - Кудряницы» в Куньинском районе Псковской области, сообщает газета "Пламя".

Планируется уложить асфальт полностью к началу следующей недели.

Напомним, решение о проведении ремонта 1,5-километрового участка автодороги «Плюхново - Кудряницы» в этом году было принято во время визита губернатора Михаила Ведерникова в Куньинский район минувшим летом. Еще полкилометра удалось добавить благодаря образовавшейся экономии в ходе аукциона по выбору подрядной организации.