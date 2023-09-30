Псковские лыжники собрались на соревнования в Острове

17:13, 30 сентября 2023, ПАИ

Первый день чемпионата и первенства Псковской области по ОФП среди лыжников-гонщиков прошёл в деревне Смоленка Островского района на базе спортивного центра «Юность», сообщается в газете «Островские вести».

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Лыжники проехали дистанции 5 и 3 км.

Участники приехали из Псковского, Островского, Стругокрасненского, Печорского, Невельского и Великолукского районов.