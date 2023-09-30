Облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 1 октября

18:17, 30 сентября 2023, ПАИ

Облачность с прояснениями ожидается в Псковской области 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Температура в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +14 до +19 градусов. Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду.

Местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет низкое.