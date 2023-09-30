Облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 1 октября
Облачность с прояснениями ожидается в Псковской области 1 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Температура в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +14 до +19 градусов. Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью 8–13 метров в секунду.
Местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет низкое.
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