Два человека пострадали в ДТП в Палкинском районе
Столкновение автомобилей Skoda и Lada произошло за деревней Погорелка в Палкинском районе, после чего одна из машин вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Два человека из Lada пострадали. От госпитализации они отказались.
На месте работают медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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