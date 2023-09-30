Два человека пострадали в ДТП в Палкинском районе

19:51, 30 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Skoda и Lada произошло за деревней Погорелка в Палкинском районе, после чего одна из машин вылетела в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Два человека из Lada пострадали. От госпитализации они отказались.

На месте работают медицина катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.